В США зафиксировали смерть от легочной чумы

Медики в штате Аризона зафиксировали смерть пациента от легочной чумы.

Об этом сообщила служба здравоохранения округа Коконино.

"Представители службы здравоохранения и социального обеспечения округа Коконино 11 июля 2025 года получили результаты [анализов] и подтвердили, что житель округа умер от легочной чумы - тяжелой инфекции легких, вызываемой бактерией Yersinia pestis (чумная палочка - ред.)", - указывается в сообщении службы на странице в Facebook.

Отмечается, что в округе это первый с 2007 года случай смерти человека от данного заболевания.

Информации о личности умершего не приводится.

Легочная чума является наиболее тяжелой и наименее распространенной формой этого заболевания и сопровождается поражением органов дыхания.