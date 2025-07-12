Зарубежные путешественники пронаблюдают за процессом разминирования в Джебраиле - ФОТО

Очередным пунктом поездки по Карабаху и Восточному Зангезуру членов международного туристического клуба Most Traveled People (MTP), всемирно известного объединения путешественников, стал Джебраил.

Сначала они прибыли в город Джебраил.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, путешественники, передвигающиеся по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Ханкенди-Ходжалы-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Зангилан-Джебраил, побывали в центре города Джебраил. Здесь они получили информацию о проводимых восстановительно-строительных работах.

Затем путешественники посетят территорию в селе Мехдили Джебраильского района, где осуществляются работы по разминированию. Им будет предоставлена информация о минировании наших земель и загрязнении неразорвавшимися боеприпасами в период оккупации. Кроме того, путешественники пронаблюдают за процессом очистки заминированных участков и обезвреживанием обнаруженных мин на месте.

Делегацию, в состав которой входят путешественники из 15 стран, возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили. Поездка международных путешественников создает прекрасную возможность для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках «черного туризма» и демонстрации масштабных восстановительно-созидательных работ.

Отметим, что за последние четыре года международные путешественники уже 13 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур по линии ведущих мировых клубов путешественников. Нынешняя поездка является продолжением этого процесса и 14-м по счету посещением международными путешественниками освобожденных территорий.