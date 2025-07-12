В столице проведены очередные масштабные работы по санитарной чистоте - ФОТО

С целью дальнейшего повышения уровня санитарной чистоты столицы Исполнительная власть города Баку 12 июня провела очередную масштабную мойку улиц.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку (ИВБ), техника коммунальных хозяйственных служб Исполнительной власти города Баку вымыла главные улицы и проспекты, а также внутриквартальные и междворовые проезды безвредными моющими средствами. Во время санитарных работ были также вымыты внутридворовые и межквартальные дороги. Сотрудники службы вымыли проспекты и улицы, бровки тротуаров, фонарные столбы, дорожные ограждения, скамейки в парках и зонах отдыха. В то же время была проведена уборка дворов и жилых кварталов. Очищены витрины предприятий общественного питания, торговых и других объектов, вокруг них наведен порядок.

Сотрудники Хозяйственного объединения по озеленению города Баку вымыли деревья, расположенные вдоль основных магистральных дорог и проспектов, разрыхлили почву и провели агротехнический уход за деревьями и другими зелеными насаждениями. В то же время были созданы композиции из цветов различных оттенков.

Очередной субботник, охвативший все районы столицы, внес свой вклад в дальнейшее благоустройство и украшение города Баку.