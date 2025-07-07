Изменение в закон: В Азербайджане будут учитываться права всех наследников

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон, вносящий изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих наследственные и имущественные отношения.

Поправки затронули Земельный кодекс, Гражданский процессуальный и Гражданский кодексы, а также законы «О нотариате» и «Об исполнительном производстве». Документ был принят парламентом страны 21 июня текущего года.

Согласно новым положениям, при оформлении нотариусом свидетельства о наследстве будут учтены интересы всех потенциальных наследников — вне зависимости от того, подали ли они заявление на вступление в наследство или нет.

Теперь нотариус обязан определить доли всех лиц, имеющих право на наследство, и отразить эту информацию в свидетельстве, даже если только один из наследников обратился за оформлением. Эти данные будут передаваться в государственные реестры как движимого, так и недвижимого имущества.

Кроме того, каждый из наследников сможет позже получить отдельное свидетельство, подтверждающее его законную долю. До получения такого документа наследники, определённые статьёй 1325.2 Гражданского кодекса, смогут распоряжаться своими долями на основании нотариально удостоверенного соглашения между собой.

Если один из наследников получает дополнительные доли по договору с другими сонаследниками, его окончательная доля в наследстве изменяется пропорционально, и это отражается в выданном нотариусом свидетельстве.