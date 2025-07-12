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Совет по прессе Азербайджана: Россия все активнее использует СМИ как инструмент внешнеполитического воздействия

First News Media11:55 - Сегодня
Совет по прессе Азербайджана: Россия все активнее использует СМИ как инструмент внешнеполитического воздействия

«В последние годы Российская Федерация все активнее использует средства массовой информации как инструмент внешнеполитического воздействия. Под прикрытием информационной деятельности реализуются масштабные кампании, направленные на формирование общественного мнения и дестабилизацию политической ситуации в суверенных государствах».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Совета по Прессе Азербайджана к международной общественности.

«Подобные действия, являясь вмешательством во внутренние дела других стран, подрывают деятельность местных общественных институтов и снижают уровень доверия к властям. Особенно наглядно эта практика проявляется в деятельности российского агентства Sputnik и его сотрудников.

В ответ на адресованное международным организациям, журналистским и правозащитным ассоциациям открытое письмо Союза журналистов России, в котором выражен протест в связи с арестом сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», считаем необходимым представить международной общественности объективную картину событий.

Прежде всего, в письме грубо искажены факты, что отчетливо свидетельствует о попытке манипулировать международным общественным мнением. Задержание главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, вопреки содержащимся в открытом письме утверждениям, никак не связано с выполнением ими профессиональных обязанностей в сфере журналистики. Следует особо подчеркнуть, что указанные лица сотрудничали с Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации и находились в Азербайджане с целью выполнения поручений, не имеющих отношения к журналистской деятельности. В этой связи их задержание является законной мерой, предпринятой в полном соответствии с действующим законодательством и в рамках правового поля.

Для более полного понимания ситуации хотели бы обратить внимание на то, что ранее «Sputnik Азербайджан» несколько лет возглавлял Виталий Денисов - кадровый офицер российских спецслужб, тесно связанный с Главным разведывательным управлением (ГРУ). До этого он руководил агентством «Sputnik Южная Осетия», а позднее - «Sputnik Молдова». Занимая эти должности, он руководил информационно-пропагандистскими кампаниями, направленными на продвижение прокремлевской повестки, используя медиаресурсы указанных регионов в интересах российских спецслужб.

За подрывную деятельность Денисов был выдворен из Азербайджана и Молдовы, что лишь подтверждает, что под прикрытием журналистской деятельности нередко выполняются задачи, далекие от информирования общества — речь идет о координированных попытках влияния и вмешательства, представляющих угрозу национальной безопасности принимающих стран.

Подобные методы работы спецслужб, использующих в качестве инструмента такие псевдо-медиаструктуры, как Sputnik, представляют собой часть более масштабной гибридной стратегии, направленной на дестабилизацию ситуации в суверенных государствах. Это подтверждается и в международных докладах ведущих организаций, таких как Совет Европы, Европарламент, EUvsDisinfo и EDMO, которые отмечают, что Sputnik выступает не просто новостным агентством, а ключевым инструментом российской дезинформационной кампании, направленной на вмешательство во внутренние политические процессы в других стран.

В этой связи вполне закономерна реакция международного сообщества на деятельность Sputnik: агентство официально запрещено или заблокировано в 32 странах, включая все 27 государств Европейского союза, а также Украину, Великобританию, Канаду, Швейцарию и Австралию.

Вызывает глубокое недоумение тот факт, что Союз журналистов России, вместо того, чтобы всерьез заняться проблемами преследования журналистов и ограничения свободы слова внутри своей страны, фактически оставляет эти острые вопросы без должного внимания. Многочисленные случаи арестов представителей независимых СМИ и систематического давления на них оказываются на периферии общественного и политического дискурса.

Серьезность ситуации подтверждают и данные международных журналистских и правозащитных организаций, согласно которым с 1992 года в России было убито более 50 журналистов. При этом имеются обоснованные подозрения, что это было связано с их профессиональной деятельностью. Более того, с 2019 по 2024 годы в стране были задержаны и арестованы не менее 26 журналистов, что наглядно свидетельствует о сохраняющихся системных проблемах в сфере свободы слова и независимой журналистики. В отчетах международных правозащитных организаций регулярно отмечается масштабное сокращение независимой журналистики в России, причем эксперты называют цифры порядка 60–70%. Аналогичные выводы приводятся и в материалах авторитетных источников, что указывает на системную и глубоко укоренившуюся тенденцию к подавлению свободы слова в стране.

Так, дела по громким убийствам таких видных журналистов, как Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Павел Шеремет, Пол Хлебников и многих других до сих пор остаются нераскрытыми ввиду их политической мотивированности. После начала военной кампании России против Украины цензура над СМИ значительно усилилась, активно подавляется любая альтернативная позиция, а журналисты, пытающиеся высказать свою точку зрения, подвергаются гонениям и арестам.

Несмотря на вышеизложенное, Союз журналистов России предпочитает выступать в поддержку подозреваемых в шпионаже, не проявляя такой же настойчивости в защите независимых журналистов, подвергающихся реальному риску в своей стране.

В ситуации с задержанием сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», которое являлось не чем иным, как филиалом Федеральной службы безопасности России, международным журналистским и правозащитным организациям прежде всего нужно призадуматься о связи якобы независимых журналистских организаций в лице Союза журналистов России со спецслужбами, превращении их в средство политического влияния и информационного манипулирования.

Мы призываем международные журналистские и правозащитные организации адекватно реагировать на подобные информационные диверсии и решительно осудить использование медиа в политических целях», - говорится в заявлении.

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