Эрдоган: со сдачи оружия боевиками РПК в Турции открылась новая страница истории

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после состоявшейся в пятницу церемонии сдачи оружия боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) в республике открыт путь к прекращению 47-летней эпохи терроризма.

«Террористическая организация [РПК] ранее заявила о решении самораспуститься. В рамках этого решения она сделала шаг и на церемонии [в Северном Ираке в пятницу] сложила оружие. Дорогой мой народ, вчера 47-летняя эпоха терроризма вступила на путь завершения. Это новый день. Сегодня в истории нашей страны открыта новая страница, широко распахнулись двери великой и могущественной Турции»,- заявил Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития.