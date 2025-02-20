Микаил Джаббаров обсудил с израильским коллегой перспективы экономических отношений

Перспективы экономического сотрудничества обсуждены на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром в Министерстве финансов Израиля, сопредседателем Совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии Зеэвом Элькином.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.

В ходе прошедшей в формате видеоконференции встречи было подчеркнуто развитие экономических отношений между странами. Представлена информация о текущем статусе реализуемых с Израилем инвестиционных проектов, а также о проектах, находящихся на стадии обсуждения. Отмечена благоприятная среда для расширения партнерства и реализации совместных проектов в сфере торговли, инвестиций, инноваций, цифрового развития, экологии и др.