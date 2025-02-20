 Араик Арутюнян обвинил спецслужбы СССР в разжигании карабахского конфликта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Араик Арутюнян обвинил спецслужбы СССР в разжигании карабахского конфликта

First News Media21:00 - Сегодня
Араик Арутюнян обвинил спецслужбы СССР в разжигании карабахского конфликта

Как сообщалось, 20 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

В ходе судебного процесса ни один из обвиняемых не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, сообщает Trend.

Один из обвиняемых - Араик Арутюнян заявил, что испытывает сожаление в связи с произошедшими преступлениями.

"Я ознакомился с обвинениями, предъявленными прокуратурой. Я знаю, какие процессы происходили в Карабахе за последние 34 года. Мне очень жаль. Конфликт был спровоцирован органами спецслужб Советского Союза. Поэтому мы считаем себя жертвами", - сказал он.

Отметим, что 15 лиц армянского происхождения обвиняются по уголовному делу в многочисленным преступных фактах в результате агрессивной войны, развязанной государством Армения и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований.

Нижеследующие лица - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.

Поделиться:
283

Актуально

Политика

МИД прокомментировал прекращении деятельности представительства BBC в ...

Общество

Продолжается судебный процесс над обвиняемыми в совершении многочисленных ...

Общество

В Азербайджане разрешат уничтожать воздушные суда, не соблюдающие особые ...

Общество

BBC News Azerbaijan закрывает свой офис в Баку

Общество

Сотрудники ГПС Азербайджана оказали помощь капитану российского судна - ФОТО

В Кюрдамире автомобиль опрокинулся в канал, погибли два человека

Араик Арутюнян обвинил спецслужбы СССР в разжигании карабахского конфликта

Продолжается судебный процесс над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни

Погода на пятницу: В Баку ожидается снег и сильный ветер

Адвокат Лейла Акперова о скандале вокруг «Əqrəb mövsümü»: Пренебрежительное отношение к адвокатам и адвокатуре недопустимо! - ВИДЕО

Операция в Гусарском районе подтверждает высокий профессионализм спецслужб Азербайджана - Азер Гараев

Последние новости

В Армению прибыла делегация НАТО

Сегодня, 22:20

Сотрудники ГПС Азербайджана оказали помощь капитану российского судна - ФОТО

Сегодня, 22:00

Российского актера заочно приговорили на Украине к 10 годам тюрьмы

Сегодня, 21:40

В Кюрдамире автомобиль опрокинулся в канал, погибли два человека

Сегодня, 21:20

Араик Арутюнян обвинил спецслужбы СССР в разжигании карабахского конфликта

Сегодня, 21:00

Продолжается судебный процесс над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

Сегодня, 20:55

Уралоглу: Зангезурский коридор сделает сообщение Турции с тюркским миром более практичным

Сегодня, 20:42

В связи с незаконной вырубкой деревьев в Загатальском районе ряд должностных лиц отстранен от занимаемых должностей

Сегодня, 20:23

МИД прокомментировал прекращении деятельности представительства BBC в Азербайджане

Сегодня, 20:00

Сахиба Гафарова провела обсуждения с новым послом Турции

Сегодня, 19:45

Обсуждено развитие отношений между Азербайджаном и Бахрейном

Сегодня, 19:30

В Азербайджане разрешат уничтожать воздушные суда, не соблюдающие особые требования о принудительной посадке

Сегодня, 19:15

В Баку откроется очередная воскресная ярмарка «Из села в город»

Сегодня, 19:00

Задержан журналист Нурлан Либре

Сегодня, 18:45

Эмин Амруллаев о значении академических семей для развития детей

Сегодня, 18:30

В Баку расследуют продажу консервов с мясом диких животных - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:28

BBC News Azerbaijan закрывает свой офис в Баку

Сегодня, 18:15

Белый дом отметил совпадение интересов США и РФ по кризису в Украине

Сегодня, 18:00

«Банкет был за счет США, а Трамп не желает продолжать финансировать войну»: Ильгар Велизаде о причинах провала саммита ЕС по Украине

Сегодня, 17:50

Микаил Джаббаров обсудил с израильским коллегой перспективы экономических отношений

Сегодня, 17:37
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31