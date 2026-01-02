 Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова20:25 - Сегодня
Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии 10-летнего Сархана, который получил травму головы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в прошлом месяце.

Как сообщили Qafqazinfo в Центральной клинической больнице, ребёнок проходит лечение в отделении педиатрической реанимации. Его состояние остаётся стабильным, средней тяжести.

Напомним, что 25 декабря на одной из центральных улиц Баку произошло ДТП. два автомобиля столкнулись между собой, после чего один из них снёс дорожное ограждение, рядом с которым находился несовершеннолетний. В результате Сархан получил травму головы и был помещен в отделение реанимации Центральной клинической больницы.

Отметим, что также стало известно, что в момент происшествия ребенка сначала ударило дорожным знаком (который снесло при столкновении).

13:52

Стали известны подробности инцидента в центре Баку, в результате которого серьезно пострадал ребенок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, блогер Салех Насиров опубликовал фотографию тяжело раненного мальчика и поделился некоторыми подробностями происшествия.

Сообщается, что инцидент произошел 25 декабря. 10-летний мальчик по имени Сархан получил травму головы и был помещен в отделение реанимации Центральной клинической больницы.

«Ребенок получил черепно-мозговую травму. Сотрудники полиции вовремя доставили его в больницу. Владелец одного из автомобилей - седана - интересуется состоянием мальчика с первого дня. Однако водитель автомобиля марки Mercedes ML объявился только вчера. В тот день в школе проходило праздничное мероприятие, и Сархану вручили подарок. Он стоял на тротуаре и рассматривал свой подарок, когда произошел этот несчастный случай», - написал С. Насиров.

Отметим, что также стало известно, что в момент происшествия ребенка сначала ударило дорожным знаком (который снесло при столкновении).

Случившееся, и в особенности безразличие водителя «Мерседеса» к пострадавшему ребенку, вызвало бурные обсуждения в сети.

В Баку автомобиль снес дорожное ограждение, пострадал ребенок: водитель проявил равнодушие - ВИДЕО

