Ходжалинская прокуратура ведет расследование в связи с минным инцидентом в районе

21 февраля в селе Улубаба освобожденного от оккупации Ходжалинского района взорвалась мина.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), житель Агдамского района Иманов Наги Новруз оглу, 1963 года рождения, подорвался на противопехотной мине на неразминированной территории.

В результате инцидента Наги Иманов получил ранение ноги.

По данному факту прокуратурой Ходжалинского района ведется расследование.

"Агентство по разминированию территорий, министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки, предупреждающие о минной опасности", - сказали в структуре.