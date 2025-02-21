Что грозит водителям, использующим «липовые» номера?

У определенной категории водителей популярны «липовые» номера для машин, которые изготавливаются в виде персонализированных знаков с именами, фамилиями, прозвищами или в стиле регистрационных знаков других стран.

Как сообщает 1news.az, журналисты связались с продавцами таких номеров. Было указано, что продажа осуществляется только онлайн, а стоимость варьируется от 15 до 35 манатов. Доставка занимает до двух дней. Материал номеров может быть как пластиковым, так и металлическим.

Подобные номера особенно распространены среди водителей, занимающихся автохулиганством или нарушающих правила дорожного движения.

В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции в комментарии для Xəzər Xəbər отметило, что использование таких номеров влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.

Применение поддельных номеров представляет серьезную угрозу безопасности и фактически означает нарушение правил дорожного движения.

Хотя некоторые водители прибегают к этому способу, чтобы избежать юридической ответственности, Государственная дорожная полиция усиливает меры по пресечению подобных случаев.

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