В Японии около 13 тыс. человек призвали эвакуироваться из-за угрозы наводнений

В японской префектуре Вакаяма на острове Хонсю власти рекомендовали около 13 тыс. жителей эвакуироваться в связи с угрозой сильных ливней, наводнений и оползней.

Как передает 1news.az со ссылкой на японское общественное телевидение, рекомендация в первую очередь касается пожилых людей.

В административном центре префектуры, городе Вакаяма, уже наблюдаются подтопления. На некоторых улицах уровень воды поднялся до колес автомобилей.

Причиной сильных дождей стало приближение мощного тайфуна «Чампи», который движется в направлении Японии со стороны китайского побережья со скоростью около 20 км/ч.

Ранее тайфун затронул Тайвань, где, по имеющимся данным, один человек погиб, более 610 пострадали.