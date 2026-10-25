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В США при стрельбе возле университетского стадиона пострадали 12 человек - ВИДЕО

Редакция 1news10:40 - Сегодня
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В США при стрельбе возле университетского стадиона пострадали 12 человек - ВИДЕО

В американском городе Таллахасси (штат Флорида) в результате стрельбы возле стадиона Университета сельского хозяйства и механики Флориды (Florida A&M University) пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Как передает 1news.az со ссылкой на Reuters, об этом сообщили местная полиция и руководство университета.

По данным правоохранительных органов, 11 из 12 пострадавших получили огнестрельные ранения. Среди пострадавших — шестеро взрослых и шестеро несовершеннолетних.

«На данный момент по меньшей мере трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще девять человек — в стабильном», — сообщили в полиции Таллахасси.

Как уточняет местная газета Tallahassee Democrat, стрельба произошла поздно вечером в субботу неподалеку от стадиона «Брэгг Мемориал» после завершения футбольного матча.

Информация о задержании подозреваемого пока не поступала.

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