 «Турандот» – долгожданная премьера на сцене Дворца имени Гейдара Алиева - ФОТО | 1news.az | Новости
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«Турандот» – долгожданная премьера на сцене Дворца имени Гейдара Алиева - ФОТО

Редакция 1news11:40 - Сегодня
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«Турандот» – долгожданная премьера на сцене Дворца имени Гейдара Алиева - ФОТО

Премьера масштабного спектакля «Турандот» прошла на сцене Дворца имени Гейдара Алиева. Коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета с большим успехом представил новую постановку знаменитой оперы Джакомо Пуччини.

В спектакле принял участие всемирно известный тенор, Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

Как сообщает 1news.az, на премьере присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Новая «Турандот», которая прозвучала в Азербайджане впервые за последние 98 лет, создавалась специально для бакинской сцены.

Режиссер-постановщик спектакля - Микаил Микаилов, художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, художник-исполнитель - Заслуженный работник культуры Тегеран Бабаев, второй режиссер - Эльнур Исмаилов. Над хоровой частью спектакля работала хормейстер, Заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Хореографы – Народная артистка Медина Алиева и Заслуженный артист Анар Микаилов.

В спектакле заняты три разных состава исполнителей. В каждый из трех премьерных вечеров партии Турандот и Калафа будут исполнять разные солисты, а за дирижерским пультом также будут находиться разные музыканты.

24 октября знаменитую партию Калафа исполнил Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов - директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, один из наиболее известных азербайджанских оперных певцов на международной сцене. Данная партия стала своеобразной визитной карточкой Юсифа Эйвазова. Но в Азербайджане знаменитый тенор исполнил ее впервые. В тот же вечер партию Турандот исполнила итальянское сопрано Кармен Джаннаттазио, а за дирижерским пультом находилась итальянский дирижер Беатриче Венези.

На пресс-конференции перед началом спектакля Ю. Эйвазов назвал премьеру «Турандот» историческим событием.

«98 лет спустя „Турандот“ снова на азербайджанской сцене. Это новая постановка, которую представили режиссер-постановщик Микаил Микаилов вместе с художником-постановщиком Мустафой Мустафаевым на столь высоком уровне. Вместе с азербайджанскими артистами выступают иностранные оперные солисты», - отметил Народный артист.

Режиссер-постановщик Микаил Микаилов добавил, что коллективом была проделана огромная работа. «Мы надеемся, что зритель оценит наш труд и получит удовольствие от спектакля. Это очень значимое событие, которое имеет большую ценность для нашей театральной культуры», - сказал он.

«Турандот» - одна из самых известных опер Джакомо Пуччини. Спектакль в трех действиях создан по одноименной пьесе Карло Гоцци. Либретто к опере написали Джузеппе Адами и Ренато Симони. Премьера состоялась 25 апреля 1926 года в миланском театре Ла Скала под управлением Артуро Тосканини.

Бакинская публика впервые увидела оперу в 1928 году - всего через два года после ее мировой премьеры. Бакинская постановка стала первой «Турандот» в Советском Союзе.

Пуччини работал над «Турандот» с лета 1920 года до самой своей смерти в 1924 году. Композитор так и не успел завершить свое знаменитое произведение. Финальная часть оперы была завершена Франко Альфано на основе набросков Пуччини.

Сюжет оперы строится вокруг истории любви жестокой принцессы Турандот и принца Калафа. Как и в сказке Гоцци, Турандот испытывает всех претендентов в женихи, загадывая им три загадки, с условием, что отгадавший получит Турандот в жены, а ответивший неверно будет казнен. После ряда испытаний Калаф отгадывает загадки и получает Турандот, наконец уступившую силе чувства.

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