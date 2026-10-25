МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем Республики - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с Днем Республики.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.
"Сердечно поздравляем братский народ и правительство Казахстана с Днем Республики и передаем самые добрые пожелания!
Азербайджан придает большое значение стратегическому партнерству с Казахстаном и привержен дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами.
С Днем Республики!" - говорится в публикации.
Warm congratulations and best wishes to the brotherly people and the Government of the Republic of Kazakhstan on the occasion of Kazakhstan’s National Day! Azerbaijan highly values its strategic partnership with Kazakhstan and remains committed to further deepening the bonds of friendship between our two countries. Happy National Day! 🇦🇿🇰🇿 @MFA_KZ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 25, 2026