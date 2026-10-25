Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели серию мирных акций в Брюсселе

22 октября 2026 года на историческаой площади «Place de l'Albertine» — одном из известных туристических центров столицы Бельгии Брюсселя — по инициативе общественного объединения «Семьи пропавших без вести Карабаха» прошла очередная мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев. Она стала продолжением акций, состоявшихся 20 октября перед зданием Европейского парламента, на площади «Place du Luxembourg», и 21 октября — на центральной площади «Schuman», где расположены основные институты Европейского союза.

В рамках акции была представлена специальная инсталляция из фотографий, одежды и конвертов пропавших без вести азербайджанцев. В конвертах — трогательные послания, написанные от лица пропавших: «Я не просто цифра. У меня есть имя, у меня есть семья», «Я по-прежнему чей-то ребёнок. Сколько ещё должна ждать моя семья?». Через эти письма пропавшие без вести азербайджанцы, чей голос не был услышан более 30 лет, словно сами нарушили молчание и обратились к миру.

Посетители, ознакомившиеся с инсталляцией, писали слова поддержки семьям пропавших без вести, повязывали памятные ленты и возлагали цветы в знак солидарности.

Гостям сообщили, что в период оккупации Арменией азербайджанских территорий пропали без вести 4010 азербайджанцев, среди них 71 ребёнок, 288 женщин и 319 пожилых людей.

Председатель общественного объединения «Семьи пропавших без вести Карабаха», сестра пропавшего без вести шехида Аббаса Бехбудова Кёнуль Бехбудова назвала неприемлемым молчание Армении в отношении пропавших без вести азербайджанцев и потребовала предоставить азербайджанской стороне информацию о их судьбе.

Супруга пропавшего без вести Азада Джаббарова Фарида Джаббарова, супруга Сахавата Джаныева Рейхан Джаныева, дочь Ахмеда Мамедова Севиндж Гаджиева, мать Шахина Алиева Махуру Шахин, супруга Абульфата Алиева Назаны Алиева и супруга Октая Мамедова Парвана Мамедова поделились с посетителями тем, какую пустоту оставило в их семьях отсутствие близких, рассказали о длящейся годами неопределённости и страданиях.

Главный призыв семей пропавших без вести к международной общественности остался неизменным: «Мы хотим не просто помнить наших близких, мы хотим знать правду об их судьбе. Ни одна семья не должна ждать вечно!».

Как было заявлено 21 октября 2026 года в Брюсселе на встрече в Европейской службе внешних связей (EEAS) с советником по политическим вопросам специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Окке Баувманом и координатором по связям с Азербайджаном Марко Кардинали, семьи пропавших без вести азербайджанцев намерены продолжать свои акции на международном уровне до тех пор, пока судьба их близких не будет прояснена.

Общественное объединение «Семьи пропавших без вести Карабаха» является победителем грантового конкурса Агентства по государственной поддержке НПО Азербайджана на 2026 год с проектом «Эхо отсутствия».