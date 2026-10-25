 Анастасия Лаврина представила позицию Азербайджана по вопросам глобального управления в Китае | 1news.az | Новости
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Анастасия Лаврина представила позицию Азербайджана по вопросам глобального управления в Китае

Редакция 1news12:03 - Сегодня
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Анастасия Лаврина представила позицию Азербайджана по вопросам глобального управления в Китае

Азербайджанский политолог Анастасия Лаврина выступила на Форуме глобального управления — 2026 в китайском городе Сюнъань, где рассказала о развитии азербайджано-китайского сотрудничества, значении Среднего коридора и необходимости реформирования международных институтов.

Как сообщает 1news.az, форум, организованный Китайским народным институтом иностранных дел, был посвящен укреплению международного доверия, развитию сотрудничества и формированию более справедливой системы глобального управления.

На церемонии открытия 23 октября выступил министр иностранных дел Китая Ван И, который зачитал послание председателя КНР Си Цзиньпина. В нем подчеркивалась необходимость совместных усилий по созданию более справедливой и равноправной системы глобального управления.

Ван И, в свою очередь, отметил важность соблюдения международного права, суверенного равенства государств, укрепления центральной роли ООН и расширения участия развивающихся стран в принятии международных решений.

В работе форума приняла участие член партии «Ени Азербайджан», докторант Школы глобального лидерства Китайского университета Жэньминь по направлению «Национальная безопасность» Анастасия Лаврина.

25 октября она выступила на круглом столе «Пути и практики регионального валютного сотрудничества в новых условиях», организованном при участии Китайского университета Жэньминь.

В своем выступлении Лаврина отметила, что развитие отношений между Азербайджаном и Китаем основывается на взаимном доверии, уважении суверенитета и общих экономических интересах, которые создают прочную основу для долгосрочного партнерства.

Особое внимание политолог уделила Среднему коридору, связывающему Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море и Южный Кавказ.

По ее словам, развитие транспортной инфраструктуры должно сопровождаться совершенствованием финансовых механизмов. Для предприятий, железнодорожных операторов, портов и логистических компаний особое значение имеют надежные трансграничные платежи, прозрачные правила расчетов и согласованные процедуры между странами, расположенными вдоль маршрута.

Касаясь вопросов глобального управления, Лаврина напомнила о позиции Президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно необходимости реформирования международных институтов, прежде всего ООН и ее Совета Безопасности.

Она подчеркнула важность справедливого представительства государств и регионов, повышения эффективности международных механизмов и последовательного применения норм международного права.

«Президент Азербайджана, в частности, выступал за расширение представительства Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза в Совете Безопасности ООН», — заявила Лаврина.

Политолог также отметила взаимосвязь между справедливой системой глобального управления и практическим региональным сотрудничеством. По ее словам, участие государств в выработке общих правил, развитие транспортных связей и доступных финансовых механизмов способствуют укреплению доверия, устойчивому миру и совместному развитию.

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