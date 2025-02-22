Снижен скоростной режим на некоторых дорогах в Баку - ОБНОВЛЕНО

В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями в Баку на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт скоростной режим снижен на 40 км/ч, на проспекте Гейдара Алиева на 10 км/ч, на Мардакянском шоссе и дороге Бузовна-Загульба на 20 км/ч.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.

Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения.

15:50

В Баку на ряде дорог восстановили сниженный скоростной режим.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.

«В связи с снежной и ветреной погодой ранее было снижено ограничение скорости на дорогах Зыхский круг – Аэропорт, Бузовна – Загульба, на шоссе Мярдякан и проспекте Гейдара Алиева. В настоящее время скоростной режим на этих участках восстановлен до прежних значений», – говорится в сообщении Центра.