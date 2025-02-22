Во Львове почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В городе Львов (Украина) состоялось памятное мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины и Галицким молодежным союзом «Львовский городской координационно-методологический центр». В нем приняли участие представители диаспоры из различных областей Украины, общественность Львова, военнослужащие и молодежь.

Церемония началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Ходжалы. После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде и войне в Украине.

Руководитель департамента молодежи и спорта Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Шахрияр Магеррамов предоставил участникам мероприятия подробную информацию о жестоких преступлениях, совершенных в Ходжалы. Он подчеркнул, что Конгресс активно участвует в международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой в различных странах по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханым Алиевой.

Шахрияр Магеррамов указал на важность международного признания Ходжалинского геноцида и отметил, что парламенты ряда стран и международные организации уже признали Ходжалинский геноцид. В частности, соответствующие резолюции приняли Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ОИС), парламенты Мексики, Пакистана, Индонезии, Колумбии, Панамы, Парагвая, Гондураса, Афганистана, Гватемалы и Джибути.

«Если бы международное сообщество своевременно дало Ходжалинскому геноциду справедливую правовую оценку и привлекло к ответственности преступников, то в последующие годы в разных частях мира не вспыхивали бы новые конфликты. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Сегодня в освобожденном от оккупации Ходжалы под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева ведутся масштабные работы по восстановлению и реконструкции», – подчеркнул Магеррамов.

Руководитель Национального военно-медицинского клинического центра Украины по Западному региону полковник Тарас Грень рассказал о героическом поступке азербайджанца Юниса Исмаилова, с которым он вместе учился в военном училище во Львове. «Несмотря на учебу в военном училище, он прервал образование и в 1992 году отправился в Азербайджан, чтобы сражаться в Карабахе. Он был человеком с большим сердцем», – отметил Тарас Грень.

Затем выступили глава Татарской общины Амет Бекир и руководитель Галицкого молодежного союза «Львовский городской координационно-методологический центр» Галина Макарчук. В своих выступлениях они подчеркнули: «История Азербайджана доказала, что если бы Ходжалинский геноцид вовремя получил правовую оценку, новых конфликтов в мире можно было бы избежать».