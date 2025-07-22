Объявлены результаты конкурса на поступление в магистратуру в высшие учебные заведения на 2025/2026 учебный год.

Результаты размещены на сайте Государственного экзаменационного центра.

Бакалавры могут узнать информацию о результатах, отправив 7-значный код со страницы заявления о выборе специализации на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

По результатам конкурса, из 15 555 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, 13 446 человек были приняты в магистратуру. Из них 5 798 человек будут обучаться по госбюджету, а 7 648 человек — на платной основе. 9 790 человек являются выпускниками текущего года высших учебных заведений, а 3 656 человек — выпускниками предыдущих лет.

Лица, поступившие в магистратуру, должны в период с 24 июля по 1 августа зарегистрироваться на платформе https://portal.edu.az, после входа в личный кабинет выбрать из предоставляемых услуг «Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях». Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка поступивших.

Время дополнительного распределения на оставшиеся свободные плановые места будет объявлено Государственным экзаменационным центром дополнительно.