 Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана

First News Media19:10 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана.

"Уважаемые представители медиа!

Дорогие журналисты!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 150-летием создания азербайджанской национальной печати.

С началом издания выдающимся просветителем, издателем Гасан беком Зардаби 22 июля 1875 года газеты «Экинчи» - глашатая прогрессивных идей, зеркала эпохи и общественно-политической жизни, была заложена основа азербайджанской национальной печати. Это важное историческое событие, вызвавшее в тот период большой резонанс на всем Кавказе, придало импульс развитию азербайджанского просветительского движения, национальному пробуждению, формированию национального самосознания и свободомыслия, сыграло значительную роль в воспитании целого поколения прогрессивных журналистов, публицистов, представителей интеллигенции.

Азербайджанская национальная печать во все времена отражала волнующие общество проблемы, передовые идеи и прогрессивные мысли эпохи, вносила исключительный вклад в просвещение нашего народа, пропаганду национальных и общечеловеческих ценностей, развитие азербайджанского литературного языка, способствовала реализации таких возвышенных стремлений нашего народа, как свобода и независимость.

В Азербайджане, обретшем независимость в конце прошлого века, благодаря политической воле и решимости общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии национальной печати, как и во всех сферах общественной жизни, произошел коренной перелом. Как результат коренных реформ, проведенных в тот период в сфере медиа, была усовершенствована и приведена в соответствие с международными стандартами законодательная база, регулирующая деятельность СМИ, устранены искусственные препоны и цензура, ограничивавшие свободу слова и информации. Все это придало импульс стремительному развитию азербайджанских медиа и обеспечило вступление их в новый этап.

Независимость азербайджанской прессы является одним из ключевых условий развития нашего общества. Развитие независимой, сильной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня прессы, руководствующейся интересами народа, и создание необходимых условий для ее свободной деятельности всегда являлись одной из приоритетных задач, стоящих перед нашим государством. В этом направлении регулярно проводилась системная работа, создана нормативно-правовая база, нацеленная на оздоровление информационной среды в стране, укрепление потенциала и экономических основ деятельности медиа, адаптацию их к вызовам цифровой эпохи, проведены кардинальные реформы с целью укрепления экономической независимости информационных ресурсов и улучшения социальной защиты журналистов.

Сегодня мы уже с гордостью можем сказать, что наша национальная печать за полтора столетия прошла славный и прогрессивный путь развития. Примечательно, что она отмечает нынешний юбилей в Азербайджане, который уже полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

В период 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились как на фронте, так и в тылу, обеспечивая оперативное освещение событий. На этом историческом и судьбоносном для нашей страны и народа этапе азербайджанские медиа сыграли большую роль в оперативном и объективном информировании общества, предотвращении массовых дезинформационных атак, проявили высокий профессионализм, истинный патриотизм и солидарность в донесении нашего правого голоса и нашей позиции до международной общественности. Несомненно, победа, одержанная нами в информационном пространстве, является неотъемлемой частью нашей славной Победы на поле боя, пятилетие которой мы будем отмечать в этом году.

С глубоким уважением и почтением я отдаю дань светлой памяти представителей наших СМИ, ставших шехидами при исполнении служебных обязанностей во фронтовой зоне во время оккупации наших земель и на освобожденных от оккупации территориях в послевоенный период. Их храбрость и героизм никогда не будут забыты.

Сегодня Азербайджанская Республика – это сильное государство, проводящее полностью независимую внешнюю политику, завоевавшее статус политического и экономического центра региона, занявшее достойное место в системе международных отношений. Современная динамика развития нашей страны способствовала росту веса азербайджанских медиа в общемировой информационной сети, повысила их конкурентоспособность.

В предстоящий период для дальнейшего укрепления позиций нашей национальной печати в глобальном информационном пространстве ведущую роль будут играть такие факторы, как повышение медиаграмотности, применение самых передовых коммуникационных технологий, реализация эффективной и гибкой коммуникации, повышение активности на социальных медиаплатформах, цифровизация, применение искусственного интеллекта, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями.

В условиях сложной конкурентной среды и формирования во всем мире нового медиа-ландшафта, на нашу национальную печать ложится особая ответственность. Так, в современную эпоху, когда глобальное информационное пространство стремительно трансформируется, международная пропагандистская деятельность оказывает серьезное влияние на имидж, внутреннюю жизнь стран, расширяются возможности искусственного интеллекта, широкое распространение получили гибридные угрозы и deepfake, наши СМИ должны придерживаться принципов профессионализма, объективности, беспристрастности, высокого национального самосознания и патриотизма, решительно пресекать злоупотребления свободой слова и информации, ставить национальные интересы Азербайджана превыше всего.

Ведущая роль ответственной, творческой, интеллектуальной и профессиональной журналистики в формировании современной медиа культуры неоспорима. Уверен, что азербайджанские медиа и впредь будут продолжать достойно выполнять свои задачи по объективному и профессиональному информированию нашего общества, построению современного общества и укреплению национальной солидарности.

Еще раз сердечно поздравляю вас с этим знаменательным юбилеем, желаю успехов в продолжении славных традиций нашей отечественной печати", - говорится в поздравлении.

Поделиться:
251

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю 150-летия национальной ...

Точка зрения

Антиазербайджанская провокация в Грузии: «Русская тень» над Кешикчидаг?

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Генпрокурор АР надеется на скорое информирование Россией о результатах ...

Политика

Джейхун Байрамов встретился с Президентом Грузии

Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана

Между Анкарой, Тель-Авивом и Москвой: внешняя политика Баку вне внешнего диктата

В Грузии отмечают выход отношений с Азербайджаном на уровень глобального значения

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Глава BlitzMetrics: Я никогда прежде не видел, чтобы глава государства был настолько открыт, внимателен и искренне поддерживал прессу и цифровые инновации - ФОТО

Пашинян: Да, я признал Карабах, жаль, что не сделал этого раньше

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд

Румынские и болгарские СМИ: Президент Ильхам Алиев требует от России официального признания авиакатастрофы - ФОТО

Последние новости

Джейхун Байрамов встретился с Президентом Грузии

Сегодня, 19:30

Президент Ильхам Алиев направил поздравление по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана

Сегодня, 19:10

Зачитан приговор обвиняемому в госизмене

Сегодня, 19:00

Азербайджанский комитет против пыток проверил условия содержания задержанных армян

Сегодня, 18:45

В Сумгайыте сыновья до смерти избили отца

Сегодня, 18:30

Кямран Алиев: Надеемся, что уголовное дело по событиям в Екатеринбурге даст конкретные результаты

Сегодня, 18:12

В Праге состоялся круглый стол с чешскими бизнесменами

Сегодня, 17:47

Хакан Фидан: Турция будет считать попытки расчленить Сирию угрозой национальной безопасности, и вмешается

Сегодня, 17:30

ДТП на проспекте в Баку привело к затору - ФОТО

Сегодня, 17:26

#birovucsu: Челлендж, который помогает пережить жару уличным животным

Сегодня, 17:25

В Азербайджане повысят международную конкурентоспособность системы высшего образования

Сегодня, 17:16

MEDİA: Распространяется фейк от имени главы МВД

Сегодня, 17:04

Президент утвердил поправки в Земельный кодекс и закон «О рыболовстве»

Сегодня, 16:55

Антиазербайджанская провокация в Грузии: «Русская тень» над Кешикчидаг?

Сегодня, 16:50

Прокуратура расследует гибель рабочего в Сумгайыте - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:45

Утверждены изменения в закон «О госреестре недвижимого имущества»

Сегодня, 16:42

Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

Сегодня, 16:40

Режиссер Хилал Байдаров возвращается на Венецианский фестиваль с фильмом о Шахе Исмаиле - ФОТО

Сегодня, 16:30

«Капуста» с сюрпризом: На таможне задержали фуру с марихуаной - ФОТО

Сегодня, 16:25

Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:10
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45