Джейхун Байрамов встретился с Президентом Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с Президентом Михеилом Кавелашвили.

Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, в ходе встречи стороны отметили стратегическое партнерство и дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией, подчеркнули важность продолжения диалога и сотрудничества на высоком уровне в приоритетных направлениях.