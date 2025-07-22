В Праге состоялся круглый стол с чешскими бизнесменами

В рамках визита министра экономики Микаила Джаббарова в Чешскую Республику, в рамках круглого стола с чешскими бизнесменами, прошли обсуждения развития сотрудничества между деловыми кругами.

В Праге, в рамках визита министра экономики Микаила Джаббарова в Чешскую Республику, состоялся круглый стол с чешскими бизнесменами.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Чехией основаны на взаимном доверии и общих стратегических приоритетах. Было отмечено, что для развития долгосрочного сотрудничества важное значение имеет подписанная в 2015 году совместная Декларация о стратегическом партнерстве.

Развиваются торгово-экономические отношения с Чехией. В январе-июне 2025 года товарооборот между странами составил около 485 млн долларов США.

Широкие перспективы сотрудничества имеются в сфере инвестиций. Подписанное в 2011 году Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций создает прочную правовую основу для совместных проектов и движения капитала. В Азербайджане действует 25 чешских компаний в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, торговли и услуг.

На встрече был отмечен потенциал эффективного сотрудничества с Чехией в энергетике, транспорте, промышленности, торговле и других областях. Была представлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде Азербайджана, свободной экономической зоне Алят, промышленных парках и возможностях, созданных для инвесторов на освобожденных территориях, транспортно-транзитном потенциале. Чешские бизнесмены были приглашены к активному сотрудничеству.

На мероприятии генеральный директор Отдела Европейского Союза и внешней торговли Министерства промышленности и торговли Чешской Республики Давид Мюллер подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество свой страны с Азербайджаном. Было отмечено партнерство в различных областях, в том числе широкие возможности для укрепление взаимодействия между деловыми кругами двух стран. Отмечена заинтересованность чешских компаний в сотрудничестве с нашей страной.

На круглом столе также были обсуждены вопросы развития деловых отношений.

На мероприятии были представлены презентации о деятельности и продукции чешских компаний Chemoprojekt, Czechoslovak Group, Mavel, Omnipol, Shkoda, TES VSETIN и VSL Group Activities, а также даны ответы на интересующие вопросы.