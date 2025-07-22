В Баку прошло мероприятие Федерации плавания - «Конференция ASF 2025» - ФОТО

Сегодня в отеле «Hilton Baku» состоялось важное мероприятие - «Конференция ASF 2025», организованное Федерацией плавания Азербайджана.

На конференции была представлена стратегия Федерации на 2025–2029 годы, а также обсуждены ключевые направления будущего развития.

В начале мероприятия с приветственным словом выступил президент ASF Заур Алиев, который сообщил о деятельности Федерации за последние 6 месяцев и представил стратегические планы на будущее. Затем он рассказал о последних достижениях национальных команд на международной арене, предстоящих крупных соревнованиях и внедрённых новшествах, которые будут способствовать дальнейшему развитию спорта в стране.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил важность совместных усилий в развитии плавания в Азербайджане, подчеркнув, что количество людей, занимающихся этим видом спорта, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Он также сообщил, что благодаря усилиям Федерации и партнеров, многие люди смогут научиться плавать.

Заместитель министра науки и образования Фирудин Курбанов отметил, что плавание — это один из самых популярных видов спорта в мире, который оказывает положительное влияние на здоровье человека. Он подчеркнул важность строительства бассейнов в школах, чтобы обеспечить массовость этого вида спорта и доступность для каждого ребенка.

Генеральный секретарь ASF Октай Атаев представил детали новой стратегии Федерации, а также рассказал о мероприятиях в области маркетинга и общественных связей, которые были и будут реализованы. Он также отметил важность разработки нового устава и правил, создании критериев для обеспечения прозрачности в каждой сфере, а также создании клубной системы, лицензировании и других важных аспектах, которые помогут Федерации работать на более высоком уровне.

На конференции присутствовали вице-президенты ASF Халик Ильдырымзаде, Даянэт Садуллаев и Умид Абузерли. Также среди гостей были вице-президент Национального Олимпийского Комитета (НОК) Земфира Мефтахетдинова, генеральный секретарь Паралимпийского Комитета Тогрул Рахимов, генеральный секретарь Дефлимпийского Комитета Намиг Набрузов, руководитель Главного управления молодежи и спорта города Баку Данияр Теймурлу, исполнительный директор Азербайджанского антидопингового агентства (AMADA) Тахмина Тагизаде и проректор Азербайджанской Академии Спорта (ASA) Улькер Бабаева.

На мероприятии также были представлены видеоролики, посвящённые новому логотипу Федерации и форме национальной команды, а также транслировалось обращение нового консультанта Федерации Пьера Лефтонте.

После завершения конференции президент ASF Заур Алиев ответил на вопросы представителей СМИ.