Состоялось мероприятие, посвященное 150-летнему юбилею национальной прессы Азербайджана – 22 июля.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном Агентством по развитию медиа, приняли участие представители СМИ, государства и общественности.

На мероприятии помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев зачитал поздравительное письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное представителям наших СМИ по случаю 150-летнего юбилея национальной прессы.

Затем ряду представителей СМИ была вручена юбилейная медаль "150-летие национальной прессы Азербайджана (1875-2025)", учрежденная соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Было отмечено, что в ближайшее время юбилейные медали будут вручены и другим награжденным лицам.

В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный 150-летнему юбилею национальной прессы Азербайджана, охватывающий все этапы развития медиа, начиная с газеты "Экинчи" до сегодняшнего дня, исторические поворотные моменты и перспективы медиа-отрасли.

Юбилейное мероприятие продолжилось художественной частью.