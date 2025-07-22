Зачитан приговор обвиняемому в госизмене

Состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Эльнура Исмиева, обвиняемого в государственной измене.

Судебный процесс в отношении Эльнура Исмиева, работавшего на стратегически важных территориях, проходил в закрытом режиме.

Как сообщает AПA, на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хафиза Кямранова, был зачитан приговор.

Эльнур Исмиев признан виновным по предъявленной статье и приговорён к 16 годам лишения свободы.

Э. Исмиев был привлечён к уголовной ответственности Главным следственным управлением Службы государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена).