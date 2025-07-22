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Премьер-министр Грузии прокомментировал встречу с Джейхуном Байрамовым

First News Media22:20 - 22 / 07 / 2025
Премьер-министр Грузии прокомментировал встречу с Джейхуном Байрамовым

Грузия готова внести вклад в установление мира и стабильности на Южном Кавказе путём диалога и сотрудничества.

Об этом написал Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на своей странице в Facebook после встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, находящимся с визитом в Тбилиси.

Премьер-министр подчеркнул, что в ходе беседы были затронуты стратегическое партнёрство и дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном, а также отмечена положительная динамика в развитии двусторонних связей за последние годы.

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