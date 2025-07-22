Министр иностранных дел Азербайджана встретился с председателем парламента Грузии

22 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию встретился с председателем парламента этой страны Шалвой Папуашвили.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития дружественных и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Грузией. Стороны выразили удовлетворение развитием отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении и доверии во всех областях, включая межпарламентские связи.

Отмечалась важность парламентской дипломатии, взаимных визитов председателей и представителей парламентов, а также тесного сотрудничества парламентских групп дружбы как одного из основных столпов стратегического партнерства.

Было также отмечено, что успешное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в политической, экономической, энергетической, торговой, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах достойно похвалы. В частности, был подчеркнут вклад совместных инициатив, реализуемых по Среднему коридору, и будущих проектов в экономическое развитие и стратегическое значение региона.

Подчеркивалась роль двусторонних и многосторонних механизмов сотрудничества между двумя странами в укреплении стабильности и взаимовыгодной интеграции в регионе.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов представил информацию о текущей ситуации в регионе, в частности вызовах, с которыми сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, и предпринимаемых шагах. В этой связи состоялся обмен мнениями о широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, а также текущем состоянии нормализации и мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также были рассмотрены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.