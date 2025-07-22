В Сумгайыте сыновья до смерти избили отца
В Сумгайыте два брата подозреваются в убийстве отца.
Как сообщает Report, инцидент произошел вчера вечером на территории 3 микрорайона.
По предварительным данным, жители города Сумгайыты Бедиров Зейд Аслан оглу 2008 года рождения и его брат Бедиров Салех Аслан оглу 2009 года рождения на почве семейного конфликта избили до смерти отца Бедирова Аслана Акиф оглу 1981 года рождения.
Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако несмотря на усилия врачей скончался там сегодня утром.
По факту ведется расследование.
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