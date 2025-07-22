В Сумгайыте сыновья до смерти избили отца

В Сумгайыте два брата подозреваются в убийстве отца.

Как сообщает Report, инцидент произошел вчера вечером на территории 3 микрорайона.

По предварительным данным, жители города Сумгайыты Бедиров Зейд Аслан оглу 2008 года рождения и его брат Бедиров Салех Аслан оглу 2009 года рождения на почве семейного конфликта избили до смерти отца Бедирова Аслана Акиф оглу 1981 года рождения.

Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако несмотря на усилия врачей скончался там сегодня утром.

По факту ведется расследование.