Шольц останется на посту канцлера до формирования нового правительства

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит возглавлять правительство до формирования новой правящей коалиции после состоявшихся в воскресенье досрочных выборов в Бундестаг (парламент).

Шольц признал поражение Социал-демократической партии Германии. Законодательство ФРГ не обязывает канцлера подавать в отставку в таких случаях.

"Это большая честь быть девятым канцлером ФРГ. Я буду работать в этой должности до последнего. Теперь другие [политики] должны найти возможность сформировать правительство. Этой честью я обязан гражданам, которые дали мне и нам мандат на это на последних выборах, а также Социал-демократической партии", - сказал Шольц, выступая в штаб-квартире СДПГ в Берлине после оглашения данных экзитполов.