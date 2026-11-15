В Кабо-Верде проходят президентские выборы на фоне миграционного кризиса

В Кабо-Верде 15 ноября проходят президентские выборы. За пост главы государства борются действующий президент Жозе Мария Невеш и еще пять кандидатов, включая Жоану Розу — первую женщину, претендующую на высший государственный пост в истории страны.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Reuters.

Одной из главных тем предвыборной кампании стали эмиграция, нехватка рабочих мест и перспективы для молодежи. В Кабо-Верде проживают около 500 тыс. человек, при этом значительная часть граждан страны находится за рубежом, преимущественно в США и Португалии.

Невеш, избранный президентом в 2021 году, представляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде. Его соперница Жоана Роза — бывший министр юстиции, кандидат от партии «Движение за демократию».

Действующий лидер пообещал провести молодежный саммит в случае переизбрания. Его соперница, в свою очередь, выступила за создание условий, которые позволят молодым людям строить будущее на родине и сократить отток населения.

Голосование должно завершиться в 18:00 по местному времени. Предварительные официальные результаты ожидаются через два-три дня. Если ни один кандидат не получит более 50% голосов, второй тур состоится 29 ноября.