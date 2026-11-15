SpaceX впервые поймала космический корабль в воздухе — ВИДЕО

Американская SpaceX успешно вернула верхнюю ступень корабля Starship на стартовую площадку в Техасе — впервые в истории компании ступень, вернувшаяся с орбиты, была захвачена механическими рычагами стартовой башни.

Как передает 1news.az со ссылкой на The Guardian, корабль завершил 22-часовую миссию, совершив 14 витков вокруг Земли.

Эта 15-я испытательная миссия изначально планировалась как первая попытка «двойного захвата», в ходе которой SpaceX надеялась вернуть на стартовую площадку как ускоритель Super Heavy, так и верхнюю ступень Starship. Однако ускоритель через несколько минут после взлета отклонился от курса и взорвался над Мексиканским заливом.

Представитель SpaceX Дэн Хуот заявил, что система управления, навигации и контроля (GNC) обнаружила, что ускоритель находится не в правильном положении для захвата, и автоматически инициировала прерывание миссии. Глава SpaceX Илон Маск также сообщил, что ускоритель испытывал «небольшую нехватку топлива».

Несмотря на неудачу с ускорителем, эта миссия все же стала важной вехой для SpaceX. Верхняя ступень Starship во второй раз вышла на орбиту Земли и развернула 26 спутников Starlink V3.