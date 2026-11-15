Aston Martin DB5 британского экс-разведчика выставили на торги

Принадлежавший британскому офицеру разведки автомобиль Aston Martin DB5, той же самой модели, что и в фильмах про Джеймса Бонда, выставлен на аукцион за 400 000 фунтов стерлингов (530 000 долларов - ред.).

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на BBC.

По ее информации, в прошлом владельцем красного спортивного седана был некий П. Х. Маннерс-Вуд. Во время Второй мировой войны он работал в Блетчли-парке, где занимался расшифровкой перехваченных немецких сообщений, закодированных с помощью шифровальной машины "Энигма".

Он приобрел автомобиль в том же году, когда агент 007 в исполнении Шона Коннери впервые сел за руль аналогичной машины. Это произошло в третьем фильме бондианы "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).

По сведениям аукционного дома H&H Classics, который проведет торги 9 декабря, редкий DB5, принадлежавший Маннерсу-Вуду, входит в число менее чем 900 выпущенных с 1963 по 1965 год автомобилей этой модели. С тех пор у машины было всего два владельца, включая нынешнего, который хранил ее на протяжении 56 лет.

В августе 2019 года Aston Martin DB5 из картины "Голдфингер" был продан на аукционе в американском городе Монтерей за рекордные 6,4 млн долларов.