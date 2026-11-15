Стало известно, где и когда состоится церемония прощания с Арифом Мирзоевым

Прощание с композитором, заслуженным артистом Азербайджана Арифом Мирзоевым состоится сегодня в Баку.

Церемония прощания с композитором А. Мирзоевым состоится 15 ноября в мечети Тезепир в Баку.

Как сообщили 1news.az в Министерстве культуры Азербайджана, церемония начнётся в 13:00.

Напомним, что композитор и органист, заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев скончался 10 ноября в Германии.