Стало известно, где и когда состоится церемония прощания с Арифом Мирзоевым
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Прощание с композитором, заслуженным артистом Азербайджана Арифом Мирзоевым состоится сегодня в Баку.
Церемония прощания с композитором А. Мирзоевым состоится 15 ноября в мечети Тезепир в Баку.
Как сообщили 1news.az в Министерстве культуры Азербайджана, церемония начнётся в 13:00.
Напомним, что композитор и органист, заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев скончался 10 ноября в Германии.
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