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Два самолета столкнулись в аэропорту в США: есть пострадавшие - ВИДЕО

Редакция 1news10:31 - Сегодня
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Два самолета столкнулись в аэропорту в США: есть пострадавшие - ВИДЕО

Грузовой и пассажирский самолеты столкнулись во время руления в международном аэропорту американского Майами.

Как передает 1news.az, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на пожарно-спасательную службу и директора аэропорта по коммуникациям Грега Чина.

Инцидент произошел с участием лайнеров Boeing 767 авиакомпании UPS и Boeing 737 перевозчика Copa Airlines.

Отмечается, что в ходе столкновения два человека получили легкие травмы.

По словам Чина, происшествие зафиксировано около 21:15 (06:15 по Баку - ред.) на пересечении двух рулежных дорожек, где соприкоснулись прибывающий и вылетающий самолеты. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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