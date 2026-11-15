Два самолета столкнулись в аэропорту в США: есть пострадавшие - ВИДЕО

Грузовой и пассажирский самолеты столкнулись во время руления в международном аэропорту американского Майами.

Как передает 1news.az, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на пожарно-спасательную службу и директора аэропорта по коммуникациям Грега Чина.

Инцидент произошел с участием лайнеров Boeing 767 авиакомпании UPS и Boeing 737 перевозчика Copa Airlines.

Отмечается, что в ходе столкновения два человека получили легкие травмы.

По словам Чина, происшествие зафиксировано около 21:15 (06:15 по Баку - ред.) на пересечении двух рулежных дорожек, где соприкоснулись прибывающий и вылетающий самолеты. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.