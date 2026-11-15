В Турции вооруженный конфликт между двумя семьями привел к ранению 11 человек

В районе Мамак турецкой столицы Анкары ссора между двумя семьями переросла в вооруженное столкновение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел на улице Ятык-Муслук.

В результате конфликта пострадали 11 человек из обеих семей. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в больницу.

Причина ссоры пока не раскрывается. По имеющимся данным, в ходе столкновения применялись как огнестрельное, так и холодное оружие.