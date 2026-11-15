Ведущая Гюнель Гадимова ушла с телеканала Xəzər TV

Ведущая программы Xəzər Xəbər Гюнель Гадимова покинула телеканал.

Как сообщает 1news.az, об этом она написала на своей странице в социальной сети.

Гадимова отметила, что ушла с работы по собственному желанию.

"Сегодня я по собственному желанию покинула Xəzər TV, частью которого была почти 15 лет. Это место стало для меня не просто работой, а чем-то гораздо большим. Могу сказать, что именно здесь я по-настоящему выросла. А Xəzər Xəbər всегда будет занимать особое место в моем сердце.

Я расстаюсь с коллегами с очень светлыми и смешанными чувствами. С благодарностью смотрю на прошлое и с надеждой — в будущее", — говорится в публикации.