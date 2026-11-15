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Бритни Спирс подготовила к запуску собственный ювелирный бренд

Редакция 1news10:49 - Сегодня
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Бритни Спирс подготовила к запуску собственный ювелирный бренд

Бритни Спирс подготовила к запуску собственный ювелирный бренд BTiny.

Как передает 1news.az, об этом сообщает PageSix.

Певица представила официальный сайт своего бренда. Сейчас пока приобрести украшения нельзя, но поклонники уже могут оставить электронную почту или номер телефона, чтобы первыми узнать о старте продаж.

По данным канала, особое внимание публики привлекла надпись на главной странице сайта. Она гласит: «23 года подготовки». Дело в том, что идея о собственном ювелирном бренде появилась у Спирс еще в 2003 году.

Последний год звезда активно работала над коллекцией украшений. Пока ни дизайн будущих изделий, ни стоимость, как и точная дата выхода коллекции, не раскрываются.

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