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Скандальные сеансы «лайф-коуча» Азерины: Кармическое очищение или банальный «развод»?

Фаига Мамедова14:10 - Сегодня
Скандальные сеансы «лайф-коуча» Азерины: Кармическое очищение или банальный «развод»?

Недавно на просторах Интернета появились видеозаписи, где известная в социальных сетях среди своей аудитории как «лайф-коуч» Азерина или Афсана Гасымлы проводит сеансы, превращая их в настоящее шоу. Одетые в специально подобранную одежду участники не скрывают своих эмоций: одни начинают плакать, у других наблюдаются судороги, третьи падают в обморок.

Подобный метод вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети: многие осудили увиденное, называя это безумием, а некоторые не могут поверить, что люди настолько наивны, чтобы доверять всему, что им говорят, и прибегать к таким процедурам.

Наша редакция попыталась выяснить суть происходящего, а также законность проводимых сеансов и применяемого метода. Для начала мы попытались связаться с самой Азериной (Афсаной Гасымлы), которая в социальных сетях указала свою сферу деятельности как Uzm Sprituel coach, Uzm psixoloq, но, к сожалению, наши звонки и сообщения остались без ответа.

Однако нам удалось связаться с одной из участниц онлайн-сеансов, которая рассказала, что там происходит.

По ее словам, эти сеансы посещают утратившие всякую надежду люди, чтобы поделиться своими бедами и проблемами.

«Все удивляются, что участники плачут, но в этом нет ничего странного. Представьте, что вы оказались на похоронах незнакомого вам человека. Несмотря на то, что вы его не знали, услышав рассказы о нем и увидев горе его близких, вы, возможно, не сможете сдержать слез. То же самое происходит и на сеансах — у человека пробуждается чувство эмпатии», — рассказала она.

По ее словам, на сеансах многие люди реально находят решение своих проблем: «На одном из сеансов к нам подключилась женщина, которая рассказала, что ее дочь больна. Мы все начали молиться за больного ребенка и плакали. Для ее матери этот сеанс был последней надеждой. В какой-то момент она отключилась от Сети, заявив, что ей звонит врач, а когда вернулась, то сквозь слезы сообщила, что врач сказал, что ее ребенок очнулся. Она бесконечно благодарила Афсану ханум за чудо, произошедшее с ее ребенком».

Она также отметила, что эти сеансы называются очищением кармы: «Во время их проведения участники начинают осознавать свои болевые точки, и, естественно, это вызывает слезы. Возможно, для постороннего наблюдателя все это кажется странным, нереальным или даже подставой, но я рассказала вам о тех чудесах, которые лично наблюдала на сеансах».

Чтобы выяснить правомерность и законность проведения таких сеансов, мы обратились в Министерство внутренних дел Азербайджана, однако в ведомстве нам сообщили, что данная деятельность не входит в сферу их компетенции.

В свою очередь, в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, который, как мы предполагали, мог иметь отношение к такому роду деятельности, нам заявили, что деятельность частных психологических центров в области психологической специализации не включена в список лицензируемых услуг и работ в области частной медицинской практики.

«Однако, если поступают официальные обращения от граждан или местных органов самоуправления, основанные на фактах осуществления медицинской деятельности в подобных центрах, либо при появлении в СМИ информации о реальной медицинской деятельности, Министерство здравоохранения и соответствующие подведомственные учреждения принимают меры контроля в установленном законодательством порядке», —подчеркнули в Центре, отметив, что расследование фактов массовой деятельности мошенников входит в компетенцию правоохранительных органов.

В итоге с учетом вышесказанного вопрос законности подобных процедур остается открытым.

Мы также изучили мнения подписчиков Афсаны Гасымлы в социальных сетях. Одни выражают благодарность, рассказывают о произошедших с ними чудесах, другие, наоборот, осуждают тех, кто верит во все это, и посещает ее сеансы. Как видим, позиции резко отличаются друг от друга, и споры на эту тему продолжаются. Поэтому, полагаем, необходимо внести больше ясности в вопросы, связанные с проведением подобных сеансов и применением таких методов.

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