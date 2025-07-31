Расим Мусабеков: Затулин, не примазывайся к Айвазовскому

Автор: депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков

Источник: страница Р.Мусабекова в Facebook

В Российской Госдуме вот уже много лет подвизается на посту зампредседателя Комитета по делам соотечественников и СНГ, некто Затулин. Он настолько «успешно» осуществляет свою деятельность, что давно уже не въездной в большинстве стран Содружества, включая Армению.

В последнее время Затулина вспоминают в российских СМИ в связи с оглушительной затрещиной, полученной им от вице-спикера Госдумы Толстого, являющегося таким же отмороженным шовинистом, как сам пострадавший. Чтобы переключить внимание СМИ на иную тему, Затулин не нашел ничего лучше, чем пролить скупую мужскую слезу по поводу демонтажа установленной в Карабахе скульптуры Айвазовскому.

Этого русского художника-мариниста, независимо от его армянской этничности, в Азербайджане знают и ценят. Но потакать самовольным «художествам» сепаратистов и РМК, которых в 2023 году благополучно выпроводили, Баку не намерен.

Плачь устроенный, Затулиным в СМИ, не вернет ему расположение армянских властей. Что же касается Азербайджана, то здесь хорошо знают Затулина, как рьяного подстрекателя и покровителя сепаратизма на постсоветском пространстве. Если теперь Затулин трансформировался в защитника памятников, то напоминаю, что ранее он неоднократно незаконно посещал Карабах, но предпочитал не замечать оскверненные азербайджанские мечети, наше историческое наследие, расстрелянные памятники Натаван, Бюль-Бюляи и других выдающихся деятелей азербайджанской культуры, установленные на их родине в Шуше.

Так что, Затулин, не примазывайтесь к Айвазовскому, его память в Вашей защите не нуждается.