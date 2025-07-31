Сотрудник Aztelekom погиб в Лерике от удара током

В селе Джянгямиран Лерикского района сотрудник ООО "Азтелеком" погиб от удара электрическим током.

Как сообщает Report, житель района Сардара Балы оглу Гамидова (1972 г.р.) поразило электрическим током во время проведения ремонтно-восстановительных работ, он скончался на месте происшествия.

Тело мужчины было передано в Лянкяранский межрайонный зональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.