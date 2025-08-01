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Скончался народный артист Ариф Бабаев

Феликс Вишневецкий09:00 - Сегодня
Скончался народный артист Ариф Бабаев

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату - скончался народный артист Азербайджана, выдающийся ханенде Ариф Бабаев.

О смерти народного артиста 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР – Арифа Бабаева не стало возрасте 87 лет.

На протяжении многих лет А.Бабаев вносил значительный вклад в развитие национального музыкального искусства, сохранение мугамной школы и воспитание нового поколения исполнителей. Его богатое творчество, педагогическая деятельность и вклад в искусство навсегда останутся частью культурного наследия азербайджанского народа.

«Министерство культуры Азербайджанской Республики выражает глубокие соболезнования семье, родным и всей культурной общественности в связи со смертью народного артиста», - отмечается в сообщении пресс-службы Минкультуры.

А.Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыгаджилы Агдамского района Азербайджанской ССР. В 1963 году окончил Бакинский театральный институт. С 1964 по 1966 годы работал в Азербайджанской государственной филармонии. С 1966 по 2006 годы работал в Азербайджанском государственном театре оперы и балета.

С 1982 по 1984 годы преподавал в средней специализированной музыкальной школе имени Бюльбюля. С 1984 года - преподаватель мугама в Азербайджанской государственной консерватории, где заведовал кафедрой сольного пения, в 1996 году получил статус профессора мугама.

Начал творческую деятельность в 1960 году. А.Бабаев играл образы Меджнуна и Керема в операх Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун» и «Асли и Керем», Ашыга Гариба в «Ашыг Гариб» Зульфугара Гаджибекова, Джамала в «Скала невесты» Шафиги Ахундовой. Ханенде мастерски исполнял мугамы - дастгяхи «Шур», «Сегях», зарби-мугамы «Аразбары», «Карабах шикестеси». Гастролировал в разных странах, где представлял искусство азербайджанского мугама.

Allah rəhmət eləsin!

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