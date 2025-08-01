В Евлахе в доме обнаружены тела мужчины и его дочери-инвалида

В поселке Аран Евлахского района в жилом доме обнаружены тела двух человек.

Как передает АПА, тела принадлежат Мухаббату Эвез оглу Зейналову и его 23-летней дочери-инвалиду первой группы.

По предварительной информации, отец покончил жизнь самоубийством три дня назад. А его дочь, оставшаяся одна дома в беспомощном состоянии , вероятно, скончалась от голода. Сообщается, что тела были обнаружены сегодня. Правоохранительные органы проводят расследование по данному факту.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.