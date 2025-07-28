105-летний университет Азербайджана получит новое, но в то же время привычное название

В стране некоторые университеты уже начали использовать более короткие, запоминающиеся и удобные для коммуникации названия. В то же время сложное название Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) создаёт определённые трудности как в связзях с общественностью, так и для международной узнаваемости.

Об этом заявил ректор АГУНП, доцент Руфат Азизов в интервью образовательному порталу AzEdu.Az.

«Если обратиться к истории нашего университета, можно увидеть, что в прошлом веке он был известен в регионе и на глобальном уровне под названием Азербайджанский индустриальный институт -“АзИИ”. Бренд “АзИИ” оставил глубокий след не только благодаря научным и техническим достижениям, но и за счёт своего вклада в промышленную сферу. В этом контексте вопрос ребрендинга университета стоит на повестке дня. Оставаясь верными этому историческому наследию и сохраняя нынешнее официальное название, мы планируем, чтобы в будущем университет был известен как “Университет AZİ”», -отметил он.

Ректор также добавил, что цель - представить университет на глобальном уровне как более узнаваемый, гибкий в плане коммуникации и целостный с точки зрения бренда. Название “Университет AZİ” сохраняет наследие прошлого и в то же время формирует образ современного научно-технологического центра, отвечающего вызовам будущего.