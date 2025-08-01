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Рейтинг УЕФА: Азербайджан закрепился на 28-й строчке, обошел Россию

First News Media09:55 - Сегодня
Рейтинг УЕФА: Азербайджан закрепился на 28-й строчке, обошел Россию

Победа футбольного клуба «Карабах» над ирландским «Шелбурном» (1:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов повлияла на позицию Азербайджана в рейтинге УЕФА.

Азербайджан, набрав 18,375 балла, поднялся на одну ступень и занял 28-е место. Благодаря этому результату страна обошла Россию.

Отстраненная от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА по определенным причинам Россия с 18,299 баллами опустилась на 29-ю позицию.

Отметим, что лидером рейтинга УЕФА является Англия, набравшая 94,839 балла.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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