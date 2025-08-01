РБК узнал о зачистке компаний с российским корнями в банках ОАЭ

В Объединенных Арабских эмиратах (ОАЭ) весной прошла массивная банковская проверка, направленная на выявление масштабов работы компаний с Россией, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов, работающих с этой юрисдикцией.

После проверки банка ОАЭ начали волну зачисток компаний с российскими корнями — их могут заблокировать и закрыть счета не только из-за санкций, но и причине опоздавшего ответа на запрос от банка или ошибки в запрошенных документах, рассказали собеседники издания. Связь с Россией в таких случаях становится отягчающим обстоятельством.

Управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова рассказала, что банки ОАЭ сейчас проводят «своеобразную зачистку своих российских портфелей клиентов». По ее словам, требования к таким клиентам предъявляются жесткие, при этом банки отличает очень активная позиция. Консультант IPN Partners Владислава Тарасенко напомнила, что для банков ОАЭ характерно одностороннее закрытие банковских счетов клиентам, зачастую без предварительного уведомления или при установлении крайне сжатого срока на предоставление ответов или документов.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов назвал такую практику закрытием счетов «исподтишка». Банки ОАЭ не открывают напрямую счета для российских компаний — если компании из России надо что-то делать на рынке ОАЭ, Ближнего Востока или по всему миру, то для этого в ОАЭ учреждается местная компания с учредителем или бенефициаром из России, объяснил руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. По словам Данилова, банки в рамках собственной внутренней комплаенс-политики стремятся выявлять клиентов, осуществляющих финансовые операции (продажи, покупки и иные транзакции), не сопряженные с фактической деятельностью в ОАЭ, и по возможности прекращать с такими клиентами отношения.

По оценке старшего партнера адвокатского бюро Nordic Star Андрея Гусева, около 20–30% компаний с российскими корнями сталкиваются с уведомлениями о проверках, ограничениями операций или прямым закрытием счетов в ОАЭ. Крупнейшие банки ОАЭ начали ограничивать операции и закрывать счета российских компаний и физических лиц с февраля 2024 года, но сейчас речь идет о новой волне, отмечают собеседники РБК. Среди поводов для закрытия счетов они перечислили следующие: