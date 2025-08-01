В Госдуме предложили отменить бесплатную учебу в старших классах для мигрантов

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается отменить бесплатное обучение для мигрантов в старших классах российских школ.

Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ", установив, что иностранные граждане и лица без гражданства могут обучаться в 10-11-х классах российских школ исключительно за счет собственных средств. Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, бесплатное обучение будет возможно лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами РФ или другими федеральными законами.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, в части регионов России наблюдается острая нехватка школьных мест, особенно в районах новостроек, "по текущим оценкам в стране не хватает порядка 900 тысяч мест для школьников". "Наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов. Особенно тесно стало в 10-11-х классах.

Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное - на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей", - сказал депутат.

По его словам, предлагаемая мера существенно снизит нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру.

"Кроме того, учителя не будут перегружены, следовательно, повысится качество учебного процесса", - отметил лидер ЛДПР.