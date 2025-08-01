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На Камчатке заявили об угрозе одному из крупнейших ледников из-за лавы

First News Media09:15 - Сегодня
На Камчатке заявили об угрозе одному из крупнейших ледников из-за лавы

Лавовый поток, спускающийся по юго-западному склону Ключевского вулкана на Камчатке, движется в сторону ледника Богдановича, сообщили в телеграм-канале сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Там отметили, что поток, протяженность которого составляет полтора километра, грозит растопить один из крупнейших ледников полуострова. Его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков в русле реки Студеная.

В «Вулканах Камчатки» напомнили, что похожая ситуация уже возникла в 2023 году — тогда во время извержения Ключевского вулкана по его склонам сошли пирокластические потоки (смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков пород), что привело к резкому таянию ледников Богдановича и Эрмана.

Вследствие этого по руслам рек Сухая и Студеная сошли лахары — грязевые потоки, повредившие трассу.

Вулкан проснулся 30 июля после произошедшего в тот же день землетрясения.

Источник: РБК

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