Фархад Мамедов о французских страстях по Алма-Атинской декларации и заявлению в Праге…

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

В Армении и в среде ее союзников продолжаются споры о том, как и когда Армения признала Карабах составной частью Азербайджана.

В России и в пророссийской оппозиции считают Пражское заявление точкой отсчета признания Карабаха составной частью Азербайджана. Стрелки наводятся на Пашиняна как на основного «виновника».

Сам Пашинян делает ссылку на 1991 год, принятие Алма-Атинской декларации и продвигает линию, что именно с тех пор Армения признала территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом.

Недавно посол Франции в Армении постарался подыграть Пашиняну. В своем интервью Декотиньи отмечает: «Нагорный Карабах как государство не был признан ни международным сообществом, ни Арменией, меж тем Армения признала НКР частью Азербайджана с момента принятия Алма-Атинской декларации… Те, кто говорит, что это было признано в Праге 2022 года, врут, потому что Нагорный Карабах был признан частью Азербайджана с момента принятия Алма-Атинской декларации (в 1991 г.). Прага только ссылается на эту декларацию».

Зачем это делается?

За весь период переговорного процесса Франция как сопредседатель МГ ОБСЕ ни разу не вспоминала про Алма-Атинскую декларацию!

Посол Франции и правительство Армении умалчивают о том, что Армения в 1992 году послала оговорки к Алма-Атинской декларации, целью которых было поставить под сомнение принадлежность Карабаха Азербайджану.

Бывший помощник первого президента Левона Тер-Петросяна, в период президентства которого были приняты эти оговорки, Левон Зурабян так характеризовал этот процесс:

«Во время ратификации (18 февраля 1992 г.) Верховный совет Армении принял 10 оговорок. Согласно 10-й оговорке СНГ будет открыт для присоединения не только для бывших советских республик, но и бывших автономий СССР, которые еще до Декларации о прекращении существования Советского Союза (26 декабря 1991 г.) провели всенародные референдумы о независимости. Практически единственная автономия, которая соответствовала этой характеристике, была НКАО, которая к тому времени заявила о своей независимости (2 сентября 1991 года) и создании Нагорно-Карабахской республики. Армения в 1992 году ратифицировала Декларацию, ясно и отчетливо заложив тот посыл, что НКР может и должна присоединиться к СНГ в качестве независимого государства».

То есть, данные оговорки, сделанные Арменией в 1992 году и НЕ ОТОЗВАННЫЕ до сих пор, именно про Карабах. На этом строилась позиция Армении весь период переговорного процесса.

Именно в Праге в октябре 2022 года Президент Азербайджана провел дипломатический маневр, в результате которого при участии председателя Совета ЕС Мишеля и президента Франции Макрона премьер-министр Армении Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, признав Карабах составной частью Азербайджана.

Без официального отзыва оговорок Армения не может ссылаться на Алма-Атинскую декларацию, точно так же, как и ее новые спонсоры в лице Франции. Так что, Прага – это и есть точка отсчета признания Карабаха составной частью Азербайджана со стороны легитимного лидера Армении. И в этом есть и роль президента Франции, который сам того не желая, стал соучастником признания. В этом вся суть маневра Президента Ильхама Алиева.

Президент Франции после Праги сделал очень много заявлений и действий в международных структурах против Азербайджана, однако отыграть по Пражскому заявлению ничего сделать не удалось…

Так зачем же посол Франции в Армении делает это заявление сейчас?!

Посол Франции старается перевести стрелки негодования в армянском обществе от Франции и от Пражского заявления, где президент Макрон стал ведомым участником. Не справившись с миссией поддержки армянского сепаратизма в Карабахе, Франция сейчас сконцентрировалась на милитаризации Армении, что беспокоит Азербайджан.

Правительству Армении стоило бы подумать над выбором внешних спонсоров, которые становятся объектами процессов, лузерами не только в различных регионах мира, но и в самой Европе.