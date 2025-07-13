Сирийские и израильские официальные лица провели встречу в Баку - Al Arabiya

Сирийские и израильские официальные лица провели встречу в Баку в рамках визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатический источник в Дамаске.

По данным источника, встреча прошла в субботу, 12 июля, в неформальной обстановке и осталась вне официальной повестки.

«Во время визита аш-Шараа в Баку на полях мероприятия состоялись переговоры между представителями Сирии и Израиля», — сообщил дипломат.

При этом уточняется, что сам президент Сирии в этих переговорах участия не принимал. Основной темой встречи стало обсуждение недавнего военного присутствия Израиля на сирийской территории.